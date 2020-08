MERELLO, INIZIA IL CALCIOMERCATO: TRE OPERAZIONI IN ENTRATA. Attraverso la pagina ufficiale Instagra, il Merello United da il via al calciomercato presentando i primi tre innesti per la prossima stagione: in arrivo l’attaccante classe 1987 Raimondo Decrescenzo, il portiere Diego Garibaldi e il centrocampista classe 1991 Christian Ubillu. Ecco il comunicato e le foto di rito:

«Inizia il nostro mercato in entrata di questa nuova stagione con tre colpi tutti in arrivo direttamente da Borzonasca…

Arrivano infatti dal Valle 2015: Raimondo Decrescenzo, classe 87, capocannoniere della terza categoria nel 2017/2018 con 32 reti, ex Levanto, Val D’Aveto, Caperanese,Sestieri e Valle; Diego Garibaldi, classe 88, portiere (in qualità di preparatore dei portieri e terzo portiere); Christian Ubillu, classe 91, centrocampista».







