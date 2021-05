Il DS Edgar Di Terlizzi ha comunicato le proprie dimissioni alla società per motivi personali. Ecco le parole dell’ex Direttore Sportivo: Ringrazio il Presidente Valle e la società tutta per avermi dato la possibilità di lavorare in questo gruppo, ringrazio anche Mister Vacca ed il gruppo ragazzi. È stata un estate intensa quella del 2020 nel cercare di consegnare una rosa all’altezza composta di qualità umane e calcistiche importanti. I pochi mesi svolti (COVID) hanno dato conferma che il lavoro era stato ben fatto avvalorato dalla serietà dei ragazzi sia in campo che fuori.

Ora per motivi personali devo staccarmi da questa realtà rimanendone però tifoso.

FORZA MIGNANEGO

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!