La Società ASD MIGNANEGO tramite il suo Direttore Sportivo Edgar Di Terlizzi. Comunica di essersi assicurata per la stagione sportiva 2020/2021 le prestazioni calcistiche del difensore YACOUBI OUALID. Del centrocampista CARLO TRIMARCHI entrambi provenienti dal progetto atletico. E dell’attaccante LUCA GALLUZZO ex San Cipriano.

In foto con il difensore Enrico Villa, Vacca, Ternelli, Di Terlizzi e Pedemonte

Un caloroso benvenuto ai ragazzi da parte della società tutta!

