MILAN ACADEMY JUNIOR CAMP: DAL 14 AL 19 GIUGNO 2020

Aperto a tutti, ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni ce avranno voglia di vivere un’esperienza a tinta rossonera. Avrà la durata di 5 giorni con 20 ore di lezioni dal lunedì al venerdì. Domenica 14, per attenerci ai protocolli ministeriali Covid-19 ci sarà un momento per spiegare ai genitori le modalità di svolgimenti, e la consegna dei kit personali. Orari divisi in due fasce:

Fascia A: dalle 8:30 alle 12:30 per le leve 2012-11-10-09

Fascia B: dalle 14:30 alle 18:30 per le leve 2008-07-06-05-04

La quota di partecipazione comprende: corso di calcio con allenatori riconosciuti dall’Ac Milan – assicurazione – attestato di partecipazione – kit puma city camp Ac Milan – pallone ufficiale puma. Quota: 259 eur.

Per informazioni e iscrizioni: Marco 3441705442/ mjcgenova@gmail.com