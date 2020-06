Vi avevamo già parlato del “Milan City Camp” (clicca qui per l’articolo): il camp estivo in programma alla Sciorba aperto a tutti, ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni. La notizia: visto il SOLD OUT per la prima settimana, il Camp apre per una seconda dal 29 giugno al 3 luglio! Vi riproponiamo la locandina dell’evento per maggiori informazioni e contatti: