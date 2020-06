Non si ferma il Milan Academy Junior Camp: dal 21 al 26 giugno 2020, alla Sciorba, andrà in scena infatti il Camp estivo organizzato dal Milan, aperto a tutti ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni. Avrà la durata di 5 giorni con 20 ore di lezioni dal Lunedì al Venerdì: un’esperienza a tinte rossonere che unirà principi di tecnica individuale con momenti ludici per passare una settimana in cui divertimento e amicizia saranno le parole d’ordine.

Domenica 21, per attenerci ai protocolli ministeriali Covid 19 ci sarà un momento per spiegare ai genitori le modalità di svolgimento e la consegna dei kit personali, oltre al pallone che verrà portato a casa tutti i giorni, da ogni partecipante.

Orari divisi in due fasce, quota di partecipazione 259€. Per info e iscrizioni ecco la brochure dell’evento.