MILLESIMO, GIOVANI RICONFERME IN GIALLOROSSO. Il Millesimo conferma in rosa, per la prossima stagione sportiva, i giocatori Matteo Bertuzzo, Lorenzo Ciravegna, Federico Arena e Matteo Sismondi. Simbolo di continuità perché, cresciuti nel settore giovanile del Millesimo, da anni vestono la casacca della prima squadra. Ecco il comunicato ufficiale:

«L’ Asd Millesimo Calcio comunica, con grande piacere, la riconferma in rosa di Matteo Bertuzzo, Lorenzo Ciravegna, Federico Arena e Matteo Sismondi. Cresciuti nel Settore Giovanile Giallorosso, da anni continuano a difendere i nostri colori anche in Prima Squadra».