Tutte le cose belle hanno un inizio e una fine, non pensavo potesse accadere oggi dopo un anno tormentato, ma dal finale col botto.

Ci tengo a ringraziare la società Ligorna, sia la vecchia che la nuova proprietà, per i bellissimi anni trascorsi insieme; 4 anni pieni di emozioni, grandi soddisfazioni personali e calcistiche. Ringrazio tutti i miei compagni, tutti i ragazzi che ho incontrato in questi anni, tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte e lo staff.

Le nostre strade oggi si dividono con la consapevolezza di aver fatto il massimo e di aver dato tutto me stesso.

Magari in futuro ci rincontreremo, ma adesso è arrivato il momento di provare nuove emozioni.

Un grande abbraccio,

Mimmo

