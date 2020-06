Dopo due stagioni in maglia bianconera Mirko Grilli potrebbe salutare la Ruentes 2010.

È questa la voce che gira nelle ultime ore a Rapallo.

Il centrocampista classe 1991, che in estate gioca per la Genova Beach Soccer, ha indossato in passato la maglia di Camogli, Carlo Grasso e Golfo Paradiso. Nel calciomercato invernale Grilli era stato accostato a diverse squadre di Promozione, ma alla fine a prevalere fu la volontà comune di società e giocatore di andare avanti insieme.

Oggi, dopo due stagioni, il classe 91 starebbe seriamente considerando l’idea di una nuova esperienza lontano da Rapallo. Lo abbiamo contattato telefonicamente per capire qualcosa di più.

Mirko, è vero che lascerai la Ruentes?

“Non è ancora sicuro. Certo è che dopo due anni bellissimi la voglia di nuovi stimoli in una categoria superiore c’è. Le offerte anche… vediamo un attimo. Sempre nel massimo rispetto della famiglia Ruentes, dal presidente Nicola D’Amato a tutti i compagni e dirigenti. E sfrutto la telefonata anche per ringraziare i mister Siri e Punzo che si sono separati dalla Ruentes.”

Come sono stati questi due anni alla Ruentes?

“Sono stati due anni importanti giocati ad alto livello per la categoria. Peccato solo non esserci levati la soddisfazione dei play-off a causa di questo stop. Siamo un bellissimo gruppo e ce lo saremmo meritato.”

Se non dovessi rimanere a Rapallo, dove potresti andare a giocare?

“Non lo so ancora perché prima devo definire con la Ruentes. Ti dico, c’è una squadra di Promo interessata che mi sta alle costole (ride, ndr). E la voglia di tornare in Promozione è davvero tanta, penso anche di meritarlo. Però non ho ancora deciso.”

La squadra di cui parla Grilli potrebbe essere il Borzoli, ma molte altre squadre di Promozione potrebbero aver contattato il centrocampista-bomber. E non è detto che il presidente D’Amato non riesca a convincere il ragazzo a rimanere a Rapallo. Insomma, solo il tempo ci dirà quale sarà la nuova destinazione di Mirko Grilli.

