“L’ASD Vecchio Castagna ringrazia mister Mirko Manca per l’anno passato insieme alla guida della prima squadra che purtroppo deve lasciare per motivi di lavoro restando comunque in società con un ruolo dirigenziale.”

Questo il comunicato che il direttore sportivo del Vecchio Castagna Andrea Morasso ha inoltrato alla nostra redazione. Mister Mirko Manca, precedentemente vice di Michele Oliva sulla panchina della Goliardica, e poi del Vecchio Castagna, ha allenato in solitaria i gialloblu nella stagione 2019/20. Al momento dello stop, la squadra di Quarto si trovava al quarto posto del girone C di Seconda Categoria. Manca resterà in società, a dimostrazione della stima nei suoi confronti da parte dei vertici dirigenziali.

Qualche tempo fa, sul nostro canale Instagram, avevamo avuto come ospiti alcuni giocatori del Vecchio Castagna (Pestarino, Bardotti e Cozza), che avevano definito la stagione come positiva, ma leggermente al di sotto delle aspettative. CLICCA QUI per rivedere l’intervista ai ragazzi del Vecchio Castagna.

