È tempo di calciomercato anche per il Moconesi, che piazza il primo colpo in attacco: è Luca Rosciglioni (classe 1995, ex Valle e Carasco) il primo innesto biancorosso. Il breve comunicato della società:

«Primo colpo di mercato ufficiale per il Moconesi. Arriva in maglia biancorossa Luca Rosciglioni: classe 1995, super protagonista l’anno passato con il Valle vincendo il campionato, e due anni fa con il Carasco con cui segnò 17 reti».