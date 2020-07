Il Molassana Boero comunica che a differenza di quanto era emerso, Giuseppe Aloe non sarà il prossimo allenatore della prima squadra. Alla base del mancato accordo divergenze tecniche tra il mister e il Presidente Gianni Franini e il Direttore Sportivo Andrea Barbieri.

La Società ringrazia mister Aloe per la disponibilità messa a disposizione in questi giorni e gli augura migliori fortune per il suo futuro da allenatore.