Il MOLASSANA comunica che per la stagione 2020/2021 il nuovo preparatore dei portieri sarà Andrea Frixione. Abbiamo sentito Andrea per una breve intervista ecco le sue parole:

“Inizio con il ringraziare Il Presidente Gianni Franini e il DS Andrea Barbieri, per avermi dato questa possibilità inaspettata. E Massimo Bongiorni, Responsabile del Settore Scuola Calcio.”

Ciao Andrea, abbiamo saputo di questo nuovo inizio con il Molassana. Quali esperienze hai avuto in passato?

“Ciao Alessia. Io nasco come giocatore, sono cresciuto nell’Anpi Casassa, successivamente sono passato allo Struppa. Lì ho iniziato quella che è la mia carriera di Preparatore dei Portieri. Dopo lo Struppa ho girato tante squadre, come: la genovese, il Carignano, il Davagna, Pontecarrega. Rimanendo tra Prima e Seconda Categoria.

Su cosa incentri il tuo lavoro di preparatore dei portieri con i ragazzi ?

“Ovviamente è fondamentale il lavoro fisico, ma è altrettanto importante l’approccio mentale di un portiere che ha durante la gara. Lui sa che è solo contro tutti. Se fa una bella parata e salva il risultato diventa l’eroe della giornata. Se fa un errore che condiziona la partita è il responsabile dell’insuccesso. In questo caso avversari e compagni te li ritrovi contro. Qui deve uscire la mentalità la forza del giocatore che pur facendo uno sport di squadra è come se facesse uno sport singolo. È per questo che penso che un portiere deve entrare in campo tranquillo e sereno a prescindere da quello che succede. Credo che questa sia una delle chiavi fondamental per fare bene durante un match. Oltre a questo è chiaro che lavoriamo anche sulla reattività dei portieri. Posso dire che Il lavoro che svolgo comprende sia il piano fisico che quello mentale.”

Quale sarà il tuo obiettivo per questa stagione ?

“Il mio unico obiettivo sarà quello di valorizzare i ragazzi che la società del Molassana mi metterà a disposizione. Vorrei fare un lavoro di crescita sui giovani. Se la società dovesse fare bene durante questa stagione dipenderà dai ragazzi, ma ovviamente anche da chi gli è stato intorno. Personalmente sarebbe una bella soddisfazione.“

