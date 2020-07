A seguito dell’indiscrezione di questa mattina sulla possibilità che Antonio Pandiscia potesse essere il nuovo Direttore Tecnico della prima squadra del MOLASSANA. Arriva l’ufficialità dalla società, ecco il comunicato:

La Società è lieta di comunicare di aver affidato la guida della prima squadra a Mister Antonio Pandiscia coadiuvato da Mister Piero Tovani. Buon lavoro e in bocca al lupo per la nuova stagione!

Abbiamo sentito Mister Pandiscia per una breve intervista, ecco le sue parole:

Sarai il nuovo direttore tecnico del Molassana, che obiettivi hai per la stagione?

“Da oggi cercheremo di allestire la squadra migliore che possiamo. Tra giocatori che abbiamo già a disposizione. Giocatori in prestito. E ovviamente con i nuovi acquisti. Alcuni ragazzi talentuosi che conosco e che cercherò sicuramente di portare in società. La categoria non importa. Ci sono buone probabilità di disputare il campionato di Eccellenza. Lavoreremo bene per allestire una squadra all’altezza della categoria.”

Dopo due anni di stop come ti senti a riprendere ?

“Si sono due anni di stop, ma sono sereno e tranquillo.” Risponde il sorriso Antonio Pandiscia. “C’è la voglia di iniziare e di fare bene. Ho riposato, ora sono pronto! Con il Molassana sono scuro di trovarmi bene. Conosco bene la società e conosco le persone al suo interno. Per questo motivo ho accettato subito, perché mi sento come a casa. E perché, come ti ho detto, la voglia di ricominciare è tanta.”

Per quanto riguarda le esperienze passate con Ligorna, Sestrese e Little Club? Come le ricordi ?

“Al Ligorna mi ero trovato bene. Dopo 25 anni da giocatore, sono passato ad allenare in Prima squadra. Era un Ligorna che disputava il campionato di Serie D, era il primo anno per me. Questa nuova esperienza al Molassana mi ricorda molto quella del Ligorna . In entrambe le società conosco bene l’ambiente e mi sentivo come a casa. Se dovessimo giocare per il campionato di Eccellenza sarà dura, ma faremo il possibile per salvarci.”

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!