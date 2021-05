I NOMI DEI PROTAGONISTI! FANTAMERCATO O OPERAZIONE REALE?

Da qualche giorno aleggiano dei rumors che indicano il Molassana come prossimo a cambiare la gestione societaria.

Sembrebbe che il presidente Franini stia per lasciare la società ad un gruppo di persone delle quali farebbero parte: l’esperto dirigente Mino Armienti, il presidente del San Quirico Carmelo Oliverio e l’allenatore Jerry Meledina, ma potrebbero anche inserirsi altri imprenditori pronti a entrare in questa interessante cordata che mischia esperienza, competenza ed entusiasmo tra i componenti menzionati.

Saranno le solite voci fantasiose di mercato oppure c’è una reale trattativa in corso?

Vedremo nel corso nei prossimi giorni.

