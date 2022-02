Il Molassana Boero, attraverso i propri canali social, ha chiesto a tutti i suoi sostenitori di accorrere numerosi per il derby di domenica contro il Baiardo. Per favorire un maggiore afflusso a Ca De Rissi, la società rossazzurra ha optato per l’ingresso gratuito. Di seguito il comunicato ufficiale.

“La partita di domenica contro il Baiardo è decisiva per il prosieguo del nostro campionato. I nostri ragazzi – in una stagione difficile e complicata – non si sono mai arresi, ma adesso hanno bisogno del sostegno incondizionato di ognuno di noi: tifosi, famiglie, dirigenti, giocatori del settore giovanile e della scuola calcio. Per questo motivo, domenica il nostro campo di casa aprirà le porte a tutti, gratuitamente. Tingiamo gli spalti del “Ca’ De Rissi” di rossazzurro, portando con noi un vestito, una sciarpa, una bandiera con i nostri colori sociali: alle 15, quando l’arbitro fischierà l’inizio del match, i nostri ragazzi non dovranno sentirsi soli, ma spinti da un intero quartiere per portare a casa una vittoria di fondamentale importanza. FORZA MOLA!”

La partita tra Molassana e Baiardo, da sempre affascinante in quanto una sorta di ‘derby della Valbisagno‘, assume quindi un valore aggiunto, legato alla situazione di classifica del Molassana.

