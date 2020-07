Filippo Gambarelli è un nuovo giocatore del MOLASSANA.

Il ragazzo ha firmato ieri pomeriggio l’accordo con la società rossoazzurra.

Filippo conferma e dice:

“Si ho firmato ieri. Ma in realtà avevo già fatto una chiacchierata con il MOLASSANA. Poi il DS Fiorello, con cui avevo un accordo di massima si è dimesso. Ed è subentrato Barbieri che conosco bene e mi ha dato ampie garanzie e molta fiducia sia sul piano tecnico che sul resto.”

Quindi un MOLASSANA che farà una squadra importante per la promozione?

“Si Sono convinto che faremo una squadra importante. Non so ancora in quale categoria giocheremo. Trovo che sia ingiusto essere l’unica squadra ad essere retrocessa nel panorama regionale. Spero che le istituzioni riescano a porre rimedio a quello che ho sempre ritenuto essere una ingiustizia anche quando non ero ancora al Molassana.”

Oltre alla fiducia di Barbieri cosa ti ha spinto ad andare in una squadra che non sai ancora che campionato giocherà la prossima stagione?

“Il presidente FRANINI. Lui mi ha sempre detto sin da subito che a Molassana troverò una dimensione speciale. Un team che ha storia e blasone a Genova e in Liguria. Ieri ho avuto modo di appurare che le parole del presidente non erano frasi di circostanza. Ho trovato un ambiente tranquillo dove tutti cercavano di parlarmi. Ho visto familiarità tra i componenti della società, diversi volontari dediti alla struttura. Mi è piaciuto molto tutto questo perché si capisce che al Molassana c’è un senso di appartenenza ai colori della squadra che non trovi sempre. Situazione simile a quella di Santa Margherita dove sono stato sempre bene. Questi sono gli ambienti calcistici che mi sono sempre piaciuti.”

Rimane da capire in quale categoria giocherà il Molassana

“E’ importante, ma non fondamentale. Il presidente Franini e il DS Barbieri stanno costruendo una squadra in grado di competere per la vittoria in promozione. Ma che abbia sostanza per cercare la salvezza in Eccellenza. Sono sicuro che riusciranno a farlo. Una volta che arrivi qui c’è una magia che ti fa capire che sei arrivato in un posto speciale, e se stai bene in un ambiente, entri in campo con grandi motivazioni, e fai tutto più volentieri.”

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!