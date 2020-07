Il Molassana ha raggiunto l’accordo anche per la stagione 2020/2021 con Manuel Buffo. Centrocampista classe ’92. Per quanto riguarda i due nuovi innesti, il Molassana metterà a disposizione di Mister Pandiscia: Edoardo grosso attaccante classe ’87. Per quattro stagioni ha vestito la maglia dell’Athletic.

Simone Sanni attaccante esterno classe ’99. Scuola Entella. Ex Little Club, durante la scorsa stagione ha realizzato 6 gol.

Ai microfoni di Dilettantissimo le prime parole di Simone Sanni, Edo Grosso.

EDO GROSSO:”SONO MOLTO CONTENTO DI ESSERE QUI. COSTRUIREMO GIORNO DOPO GIORNO”

SIMONE SANNI:” LA DOMENICA ENTRO IN CAMPO PER VINCERE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CATEGORIA”

Manuel Buffo le prime parole dopo la riconferma al Molassana, insieme al Presidente Gianni Franini

ntervista al Presidente Gianni Franini 27/07/2020

