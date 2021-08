Comunicato Stampa ASD Molassana 1919 : “È tempo di tornare in campo al Molassana. Si riparte il 27 Agosto con i primi open days del settore giovanile e della scuola calcio. Potrete vivere un’esperienza unica, grazie all’importante sinergia che troverete all’interno della Società più antica della Valbisagno. Vi aspettano istruttori qualificati UEFA B-C, l’invito è aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni. I genitori avranno modo di ricevere tutte le informazioni desiderate e conoscere le novità che interesseranno la prossima stagione. Per partecipare è necessario confermare la propria adesione al primo giorno degli open days portando un’ autocertificazione COVID-19 e certificato medico sportivo in corso di validità. Vi aspettiamo per una ripartenza a tutto Gas”. Queste le parole di Oscar Vaccaro, il responsabile per l’ASD Molassana della scuola calcio.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!