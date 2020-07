A seguito dell’articolo pubblicato pochi minuti fa, riguardante l’ormai ex Mister del Molassana. Abbiamo sentito Il DS Andrea Barbieri, queste sono le sue parole:

“Con grande rammarico abbiamo deciso in accordo di non proseguire il rapporto instaurato con Giuseppe Aloe. Alla base di ciò una diversità di vedute sullo staff della prima squadra e sulla costruzione della squadra. Mister Aloe è stato supportato in tutto in questo periodo, ma le divergenze tra lui e la direzione non consentivano di proseguire il rapporto.

Auguro al mister tutto il bene possibile“.

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!