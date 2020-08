Ai microfoni di Dilettantissimo oggi abbiamo sentito il Mister della juniores del Molassana, Francesco Pagni. Ecco le sue parole:

Ciao Mister dopo esperienze in squadre importanti come Athletic e Ligorna approdi al Molassana. Altra squadra di élite del panorama dilettantistico ligure. Cosa ti porti dalle esperienze passate ?

“Ciao Alessia. Dalle mie stagioni all’Athletic e al Ligorna mi porto dietro tantissime cose, tutto quello che so, fino ad adesso, l’ho imparato li’. Le esperienze positive e negative mi hanno fatto crescere e migliorare sia umanamente sia calcisticamente.

All’Athletic, che considero la mia seconda famiglia, sono stato accolto come un figlio. Lí ho cominciato la mia esperienza da allenatore, poco alla volta sono cresciuto, raggiungendo step superiori.

Dopo sei anni, la voglia di mettermi in gioco in realtà e in campionati diversi.

Ed ecco la chiamata di Andrea Barbieri e di Mr Gianluca Marrale, per me un nuovo progetto, molto stimolante, alla guida degli Allievi del Ligorna, conclusosi con la vittoria del titolo regionale.

Lo scorso anno il passaggio alla Juniores Nazionale, campionato poi interrotto a causa del Covid 19.”

Quali saranno gli obiettivi di questa stagione ?

“Questa stagione, assieme al mio collaboratore e prezioso preparatore atletico, Roberto De Martino, gli obiettivi saranno sempre gli stessi. A livello generale prima di tutto vorremmo rappresentare nel migliore dei modi la Società.

Mentre sul campo e coi ragazzi, al di là dei risultati, importanti ma non fondamentali, la nostra priorità sarà formare e aiutare i ragazzi per essere persone migliori e di conseguenza calciatori migliori.

Per quanto mi riguarda poi, come ogni stagione, vorrei migliorare e imparare sempre per superare i limiti che ognuno ha.”

Significativo è stato l’arrivo di Andrea Barbieri, altrettanto importante è stato l’appoggio del presidente Franini per la scelta che ti vedeva alla guida della juniores

“Per il mio passaggio al Molassana direi che sia stato fondamentale la volontà di Andrea Barbieri , che ancora una volta mi ha voluto con sé, confermando la sua considerazione e stima nei miei confronti, indispensabili per lavorare serenamente. Non meno importante, naturalmente, la volontà del presidente Franini, che ringrazierò sempre per avermi accolto sin dal primo momento come se ci fossi sempre stato.”

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!