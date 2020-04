In occasione delle festività pasquali il Molassana Boero ha regalato uova di pasqua rossazzurre ai medici e al personale sanitario del San Martino, in prima linea per combattere l’epidemia di CoVid19. Altri cartoni pieni di uova sono arrivati dalle parti del’lstituto Giannina Gaslini, destinatari i tanti bimbi ricoverati presso la rinomata struttura ospedaliera ligure. Un gesto spontaneo e degno di lode quello della società del presidente Gianni Franini, che si è affidata ai propri canali social per immortalare questi momenti felici in una situazione complicata.

Questa la didascalia presente sotto alle foto pubblicate su Instagram dall’account ufficiale del Molassana Boero:

“Una Buona Pasqua a medici, infermieri e tutto il personale del reparto anti Covid dell’ Ospedale Policlinico San Martino dal Molassana Boero 1918.

Un piccolo gesto per dirvi grazie per ciò che fate per tutti noi.

E non potevamo non pensare ai bimbi ricoverati all’ Istituto Giannina Gaslini . Anche per loro un piccolo gesto che speriamo porti un po’ di gioia in questo difficile momento.

Buona Pasqua a tutti.”

Dilettantissimo si unisce agli auguri di Buona Pasqua e si congratula con il Molassana Boero per l’iniziativa. Grandi, chapeau!

La redazione

