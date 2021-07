Comunicato stampa: Il Molassana stupisce e mette a segno un grande colpo. Gabriele Beninati torna a casa, e metterà il suo carisma a disposizione di Mr. Pandiscia, regalando leadership alla difesa Rossazzurra. Un classe 95′ che ha fatto esperienza in squadre come Goliardica, Genova Calcio, Little Club. Un altro colpo del D.S. Paolo Migliardo. Un gradito ritorno, la societò, lo staff tecnico e dirigenzale accolgono Gabriele calorosamente.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!