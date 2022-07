UN GIOVANE DIFENSORE PER IL MOLASSANA

Simone Pongiluppi è un nuovo giocatore del Molassana! Il difensore classe 2002, che nelle ultime stagioni ha giocato in prestito nel Borzoli, arriva dal Borgoratti, che ringraziamo per il buon esito del trasferimento.

“Sono felice di tornare a indossare di nuovo la maglia del Molassana, dal momento che sono cresciuto in questo settore giovanile” spiega Pongiluppi. “Ringrazio Roberto Meligrana e il Borgoratti per la riuscita dell’operazione, e ringrazio il Borzoli per questi ultimi due anni di esperienza in Promozione. Sono pronto per questa nuova sfida, forza Mola!”

Un giovane cresciuto nel nostro vivaio, che conosce bene la categoria e pronto a mettersi a disposizione di mister Schiazza fin dal primo giorno di preparazione. Benvenuto, Simone!

#Molassana