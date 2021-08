Comunicato stampa: Alessio Patini, difensore centrale, classe 2003, di proprietà del Genoa, arriva in prestito a rinforzare la difesa di Mister Pandiscia.

Patini è cresciuto nel Molassana sotto la sapiente guida di Mr.Tovani, per spiccare poi il volo in rossoblù. Dopo 2 anni nel Genoa, ed uno all’ Alessandria, Alessio ha preferito il ritorno a casa ad altri ambiti calcistici molto più importanti.

Si ringrazia il Genoa per la felice conclusione dell’ operazione.

Ad Alessio un caloroso bentornato.

