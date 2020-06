MOLASSANA: ufficializza l’arrivo di ANDREA BARBIERI

Ufficiale! Andrea Barbieri sarà il nuovo Direttore Tecnico Organizzativo del Molassana.

Si tratta di un ritorno di Barbieri è stato fortemente voluto dal presidente GIANNI FRANINI il quale dice:

“Sono state dette molte cose dopo il suo addio al MOLASSANA per andare al LIGORNA. Ne io e ne Andrea abbiamo dato troppo peso ai si dice che si sentivano dire in giro. Abbiamo stima reciproca e ci siamo parlati. Sono bastati pochi minuti per capirci e intavolare l’accordo per tornare insieme. Questo per far notare che spesso le persone mettono in bocca ad altri frasi mai dette o concetti negativi mai pensati.”