DOMANI LA SOCIETA’ MULTEDO 1930 SOPRATTUTTO CON LA PARTECIPAZIONE DI PRIMA SQUADRA E JUNIORES, VISTA LA GRAVE CRISI SANITARIA,CHE STA AFFLIGGENDO IL NOSTRO PAESE, SI METTE A DISPOSIZIONE DELLE PERSONE ANZIANE DELLA COMUNITA’ DI MULTEDO E PEGLI PER OFFRIRE UN SERVIZIO DI SPESA A DOMICILIO NELLA GIORNATA DI SABATO 07/03/2020″ MR BAZZI