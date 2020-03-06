DOMANI LA SOCIETA’ MULTEDO 1930 SOPRATTUTTO CON LA PARTECIPAZIONE DI PRIMA SQUADRA E JUNIORES, VISTA LA GRAVE CRISI SANITARIA,CHE STA AFFLIGGENDO IL NOSTRO PAESE, SI METTE A DISPOSIZIONE DELLE PERSONE ANZIANE DELLA COMUNITA’ DI MULTEDO E PEGLI PER OFFRIRE UN SERVIZIO DI SPESA A DOMICILIO NELLA GIORNATA DI SABATO 07/03/2020″ MR BAZZI
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