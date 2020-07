Il DS Maurizio Scotti piazza due colpi per il suo Mura Angeli: si tratta del difensore centrale 1993 Andrea Peso, ex, tra le altre, di Genova Calcio, Baiardo e Borzoli, e di Riccardo Lena, dal Vecchio Castagna. Il centrocampista classe 1996 ha vestito in passato le maglie di Golfoparadiso, Borgoratti e Vecchiaudace in prima e seconda categoria.

Come va ormai sempre più consueto nel mondo del calcio, la società di Sampierdarena ha utilizzato il proprio canale Instagram per annunciare i due giocatori.

Questo il post in cui si comunica l’arrivo di Riccardo Lena:

Questa, invece, la storia che annuncia il tesseramento di Andrea Peso:

Il Mura Angeli nei giorni precedenti si era già rinforzato con gli arrivi del portiere Marco Loprete e del difensore fuoriquota Tommaso Biglietto.

