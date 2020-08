Nasce un nuovo club dilettantistico all’interno del panorama ligure, sono i leoni del Futsal Club Genova. Ecco le parole del Direttore Sportivo Federico Grillo:”

Il Futsal Club Genova è nato a luglio, da un gruppo di amici e allenatori appassionati di Futsal. Il Presidente Daniele Rossi, i Collaboratori Roberto Santeramo, Gianluca giudice, Antonio Chessa e la nostra Segretaria tutto fare Elisabetta Ferro. La società. ha preso in gestione l’area soprastante i parcheggi Saba di Via Canevari a Marassi. Dotata di campo a 5 e campetto coperto per le attività alternative. Dotata anche di spogliatoi, segreteria, giardino e area relax. Inoltre usufruirà della sponsorizzazione dei negozi Macron, prossimi all’apertura sempre nella stessa struttura. è un progetto che mi ha affascinato da subito.

Afferma il DS Federico Grillo.

Un progetto dalle ottime potenzialità, data la posizione strategica del campo, a 300mt dalla stazione di Brignole. Pertanto ho deciso anche io di collaborare in qualità di Direttore Sportivo. Abbiamo dedicato il mese di Luglio a mettere in ordine l’area, siamo già a buon punto. Contiamo di ultimare i lavori per l’agibilità. del campo entro la metà di agosto. Mentre il 31 agosto inizieremo gli open day della scuola calcio maschile e femminile per tutte le età. Ad accogliere i ragazzi ci saranno allenatori qualificati, tutto si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie in vigore anti Covid. Stiamo inoltre allestendo la prima squadra, sia maschile che femminile.

Entrambe verranno iscritte ai campionati di FIGC per dare una prospettiva a tutti i ragazzi e ragazze del settore giovanile. Siamo carichi di entusiasmo consapevoli che ci sarà molto da lavorare, per poter offerire alla città un’area dove possano fare sport bambini, giovani e adulti. Per informazioni potete contattare il numero: 3713863940.

I Leoni sono nati! Venite a conoscerci!”

In foto: Santeramo Roberto, DS Grillo Federico, Chessa Antonio, Presidente Rossi Daniele

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!