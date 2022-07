Comunicato stampa congiunto: nasce il Follo Football Club Uniscono le forze due affermate realtà del calcio spezzino. Avviato il progetto di fusione tra l’ASD Follo calcio e l’ ASD FOLLO SAN Martino che confluiranno a tutto tondo, staff tecnici e dirigenziali, organici e impiantistica, nella nuova associazione denominata ASD FOLLO FOOTBALL CLUB. L’ iter della fusione è stato dunque avviato e le pratiche sono state inoltrate agli organi competenti, che valuteranno l’istanza per poi dare il via libera. Nelle prossime settimane saranno comunicati i quadri dirigenziali e tecnici di tutta la società. Queste le dichiarazioni del presidente Alessandro Luongo: “Dopo qualche anno di convivenza e confronti abbiamo deciso di unire le forze e le idee condividendo la stessa visione di calcio e i veri valori morali che questo sport deve trasmettere. È giunto il momento di ripartire insieme per un progetto ambizioso e duraturo nel tempo”. Queste le dichiarazioni del direttore generale del settore giovanile Marco Agrusa: