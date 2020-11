Nasce Il Portale di Genova. Una pagina web nata per valorizzare Genova e tutti i negozi in attività diviso per sezioni merciologiche. Sarà un portale che abbraccerà tutte le aziende partendo da quelle più piccole, arrivando a quelle più rinomate. Il Portale di Genova sarà un mezzo utile per le attività che ne entreranno a far parte. Per poter aumentare il loro giro di affari e farsi conoscere ulteriormente nel mercato locale. Tutti coloro che entreranno nella pagina potranno avere una visione a 360° dei vari negozi e attività presenti a Genova. Il Portale, ideato da Noris Antonio (ex Allenatore), è nato con il fine di aiutare le imprese ad aumentare i loro volumi economici tramite “vetrina virtuali”. Che agevolerebbero i potenziali clienti per poter fare in modo di entrare nella Vostra azienda rimanendo comodamente in casa rispettando gli attuali protocolli ANTICOVID. Cercando così di incoraggiare l’acquisto nelle imprese locali.

Clicca qui per accedere al portale!

