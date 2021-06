..omissis..

In zona gialla ed in zona bianca é consentito l’uso di spogliatoi, nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.

In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro [ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate] o separare le postazioni con apposite barriere.

Per quanto riguarda l’uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l’importanza del ricambio d’aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata.

Linee Guida

http://www.sport.governo.it/media/2681/linee-guida-aprile-2021-finale-rev-7-maggio-2021-fmcp-bis.pdf

