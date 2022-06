in merito al comunicato inviato dalla PRAESE circa l’accordo raggiunto con Roberto Nuovibri arriva la smentita dello stesso protagonista che ci invia la seguente nota:

“Buonasera sono Roberto Nuovibri. In merito alla notizia apparsa su Dilettantistissimo sono a dover smentire il mio accordo con la ASD Praese, società con la quale ho avuto dei contatti come successo con altre non più tardi di qualche giorno fa.

La mia simpatia per la squadra è nota per via della mia fraterna amicizia con l’allenatore Fabio Carletti. Il fatto che si sia parlato di una eventuale futura collaborazione non porta automaticamente ad un accordo per il tesseramento e vi pregherei di smentire quanto riportato. Grazie”