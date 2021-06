Parrebbe proprio di si, e le nostre indiscrezioni ci dicono possa essere Vincenzo Cammaroto.

L’ex difensore scuola Genoa, 38 anni nativo di Santa Margherita, aveva chiuso la carriera con la maglia dei Corsari e la scorsa stagione era il secondo a Fiorenzuola con Tabbiani. Squadra con la quale ha vinto il campionato di Serie D Girone D davanti all’Aglianese.

Cammaroto ha alle spalle un lungo percorso da calciatore tra serie D e Serie C con le maglie di Alessandria, Vado, Savona. San Marino, Forlì, Verbania, Rapallo Bogliasco, e appunto Sestri Levante.

L’Indiscrezione, che abbiamo provato a verificare,non trova ancora la conferma ufficiale, ma di sicuro la trattativa è in fase avanzata. E se non accade qualcosa che possa farla inceppare dovrebbe trovare i crismi dell’ufficialità nei prossimi giorni.

