Il dipartimento LND ha deciso di sottoporre alla valutazione dei Presidenti delle società aventi il diritto a partecipare alla Serie D 2020/2021 le due ipotesi inerenti l’obbligo degli under per la prossima stagione. Ecco la nota ufficiale pubblicato sul portale della Lega Nazionale Dilettanti:

«Obbligo degli under per il campionato 2020/2021, prende il via da oggi la consultazione tra i club della Serie D. L’iniziativa del Dipartimento Interregionale scaturisce dalle numerose richieste pervenute in relazione alle classi d’età da utilizzare per i 4 calciatori “under” previsti per il prossimo campionato. Anche in ragione della particolare situazione verificatasi a causa dell’emergenza sanitaria, il dipartimento della LND ha deciso di sottoporre alla valutazione dei Presidenti delle società aventi diritto a partecipare alla Serie D 2020/2021. Due le ipotesi sulle quali i club saranno chiamati a pronunciarsi:

Ipotesi A: 1 calciatore classe 2000, 2 calciatori classe 2001, 1 calciatore classe 2002;

Ipotesi B: 1 calciatore classe 1999, 1 calciatore classe 2000, 1 calciatore classe 2001, 1 calciatore classe 2002.

La consultazione per essere valida, dovrà raggiungere il quorum minimo del 75%(114 su 152 società aventi diritto), mentre servirà una maggioranza superiore al 10% per vedere approvata una delle due ipotesi. In caso di mancanza del raggiungimento del quorum o della maggioranza richiesta per una delle due ipotesi, l’utilizzo dei 4 “under” obbligatori sarà quello previsto dal Consiglio Direttivo della LND (con Comunicato Ufficiale N. 199 del 16/12/2019): 1 calciatore nato nel 2000, 2 calciatori nati del 2001 e 1 calciatore nato nel 2002).

Le preferenze dovranno essere inviate via PEC al Dipartimento Interregionale entro le ore 12 di venerdì 26 giugno».

