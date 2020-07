L’ASD Olimpia Carcarese comunica che il classe 1990 Gabriele Ferrotti è un nuovo giocatore biancorosso. Il presidente Dino Vercelli e la società tutta sono orgogliosi che tra i numerosi corteggiamenti ricevuti, l’attaccante savonese abbia scelto la piazza di Carcare per la prossima stagione.

Come dichiarato dal direttore generale Roberto Abbaldo è “un giocatore che ha bisogno di poche presentazioni”.

Ferrotti, infatti, lo scorso anno tra le fila dell’Altarese, ha militato nelle giovanili del Savona, in prima squadra ricordiamo le sue esperienze con la Loanesi in Eccellenza, la Veloce e il Pallare in Prima Categoria e Promozione. “Ho cercato per più anni di portarlo a Bragno. Confessa il DG Abbaldo. E sono felice di poter contare ora su di lui a Carcare. Sono sicuro farà una stagione importante, come spero tutto la squadra. Il fatto di puntare su un giocatore come Gabriele, fa capire quali sono le intenzioni dell’Olimpia Carcarese per il prossimo campionato”.

Ai complimenti di Abbaldo risponde con entusiasmo il bomber savonese: “Già la scorsa stagione avevo avuto dei contatti con la Carcarese e sono felice che quest’anno sia andata in porto. Ringrazio il direttore Abbaldo e tutto lo staff biancorosso che mi sono stati vicini in queste ultime settimane. Sono convinto che questa stagione faremo un campionato al vertice”.

Gabriele benvenuto in biancorosso

