A difendere i pali dell’Olimpia Carcarese nel prossimo campionato sarà Luca Giribaldi, portiere classe 1988 proveniente dal Bragno. Ecco la nota ufficiale pubblicata sul sito della società, insieme alle prime parole del nuovo estremo difensore biancorosso:

«L’ASD Olimpia Carcarese è lieta di annunciare che la prossima stagione difenderà i pali biancorossi Luca Giribaldi, classe 1988. Come dichiarato dal preparatore dei portieri Daniele Galliano “è un giocatore che ha bisogno di poche presentazioni”. Luca, infatti, ha giocato per 5 anni in Serie D al Savona per poi trasferirsi alla Veloce. Una breve parentesi al Cogoleto e successivamente sei anni alla Cairese. La scorsa stagione ha militato in promozione con la maglia del Bragno. Nel suo curriculum anche la vittoria dell’Europeo Under 18 con la Nazionale Dilettanti.

“Per me è un onore poter collaborare con un giocatore di questo livello” dichiara Galliano durante la presentazione. “Ringrazio Nene per le belle parole, un grazie anche ai direttori Abbaldo e Gandolfo che mi hanno dato questa grande opportunità – commenta Giribaldi – Non vedo l’ora di iniziare così come tutti i nuovi arrivati che ho sentito in questi giorni, spero di dare il mio contributo alla squadra”. Il presidente Dino Vercelli e la società tutta ti danno il benvenuto in biancorosso!».