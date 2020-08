A completare la mediana della squadra di mister Loris Chiarlone, arriva Simone Alò. Il centrocampista, classe 1997, ha militato nelle giovanili di Quiliano, Savona e Vado, a 18 anni ha esordito in Prima Squadra con la maglia dell’Alassio FC, diventando protagonista della scalata da record delle vespe dalla Terza Categoria all’Eccellenza. Successivamente si è postato a Celle Ligure, dove ha giocato due stagioni in Promozione.

“Salvo sorprese dovrebbe essere l’ultimo acquisto della società per questa sessione di mercato. Svela il diesse Edoardo Gandolfo. Ringrazio Simone perché ha voluto fortemente la Carcarese, è stata una fortuna aver scoperto che lavora nelle vicinanze di Carcare. È un giocatore importante che ha militato in categorie superiori, siamo molto felici di averlo qui con noi” conclude.

“Ringrazio Gandolfo e Abbaldo. Per me la prossima stagione rappresenta un anno di rilancio, visto l’infortunio da cui arrivo. Speriamo di essere al 100% e poter dare il massimo per la Carcarese” dichiara Alò durante la sua presentazione.

Il presidente Dino Vercelli e la società tutta ti danno il benvenuto in biancorosso!

