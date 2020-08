L’Olimpia Carcarese annuncia un poker di conferme per la prossima stagione sportiva: rimarrà in biancorosso il portiere Simone Allario, i due difensori classe ’98 Alessio Marenco e Gianluca Vero, e infine l’esterno Nicholas Clemente. Ecco la nota ufficiale apparsa sul sito della società ponentina:

«Un altro poker di conferme per l’Olimpia Carcarese. A partire dai pali, che continueranno ad essere difesi dalla “saracinesca” Simone Allario, che farà coppia con Luca Giribaldi. Davanti a lui, confermati due difensori: i terzini classe 1998 Alessio Marenco e Gianluca Vero, entrambi abili sia in fase offensiva che difensiva. Stesso anno di nascita, ma ruolo diverso per la quarta conferma biancorossa, si tratta di Nicholas Clemente, esterno tecnico e veloce in grado di far ubriacare le difese avversarie.

Il presidente Dino Vercelli e la società tutta vi augurano una buona».

