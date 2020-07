Ufficializzato in casa Olimpia Carcarese l’arrivo del difensore classe 1997 Latyr Ndiaye. Ecco il comunicato della società, le parole del Direttore Generale Roberto Abbaldo e le prime parole del ragazzo:

«In casa Carcarese un nuovo innesto nel reparto difensivo, dopo Edoardo Moresco, infatti, giunge in biancorosso anche Latyr Ndiaye, classe 1997, giocatore abile sia come centrale che come terzino. A soli 17 anni esordisce con la maglia del Bragno in Promozione, società nella quale milita anche le stagioni successive a parte una parentesi in Prima Categoria con l’Altarese.

“Con Latyr andiamo ad aumentare sia numericamente che qualitativamente il reparto difensivo – commenta il direttore generale Roberto Abbaldo – Lo conosco da tantissimi anni, è stato con me a Bragno fin dalla Juniores. È un ragazzo serio e affidabile, sicuramente Ilario Genta e Loris Chiarlone lo sapranno valorizzare e far crescere ulteriormente, perché ha un grande potenziale. Sono contentissimo che mi abbia raggiunto a Carcare”.

“Ringrazio Roberto per l’interesse che ha dimostrato nei miei confronti. In questa stagione cercheremo di fare bene e giocarcela con tutti” dichiara Latyr che alla sua presentazione manda un messaggio anche ai sostenitori biancorossi: “Invitiamo i nostri tifosi a seguirci perché quest’anno sarà una battaglia”.

Il presidente Dino Vercelli e la società tutta ti danno il benvenuto in biancorosso!».

