Cambio in società in casa Olimpia Carcarese: Roberto Abbaldo è il nuovo Direttore Generale! Ecco il comunicato della società e le prime parole del nuovo Direttore Generale ex Bragno:

«“Si parte sempre da una società forte per avere una squadra forte, siamo convinti che Roberto Abbaldo sia la persona giusta per ricoprire il ruolo di direttore generale” così il diesse Edoardo Gandolfo affianco al presidente Dino Vercelli annuncia la new entry in casa biancorossa. Il Covid-19, infatti, non ha fermato l’Olimpia Carcarese che dopo l’ufficializzazione del termine della stagione 2019/2020 da parte della FIGC, non si è data per vinta e ha voluto subito dimostrare ai tifosi il suo impegno per alzare sempre più l’asticella aggiungendo al suo interno un uomo esperto quale Roberto Abbaldo, appena uscente dal Bragno, dove ha dimostrato le sue capacità collezionando numerose soddisfazioni.

Commenta così il nuovo direttore generale biancorosso:

“Ringrazio Edoardo e il presidente che con il loro grande entusiasmo mi hanno convinto ad accettare questa nuova avventura. Sono felice di essere a Carcare e non vedo l’ora di ripartire. C’è tanto da fare e questo è per me è una grande motivazione”.

Abbaldo, poi, si sofferma sugli obiettivi per la prossima stagione: “A livello di prima squadra, la speranza è di fare un campionato importante, vincere o arrivare tra i primi, anche se non è facile, perché a condizionare i campionati sono gli episodi e la fortuna. Dobbiamo rinforzarci, migliorarci per poter riportare la Carcarese ai fasti che competono a questo paese. Per arrivare nei campionati superiori, però, bisogna anche strutturarci e migliorarci a livello societario e ovviamente lavorare con ancora più vigore ed impegno con il settore giovanile. Abbiamo già tantissime idee, la prossima stagione riuscire a realizzarne anche solo il 30% sarebbe una grande soddisfazione”.

Roberto benvenuto in biancorosso!»

