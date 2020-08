OLIMPIA CARCARESE: UNA CONFERMA E DUE GIOVANI ARRIVI. Continua la campagna di calciomercato dell’Olimpia Carcarese, che ufficializza la conferma del centrocampista classe 2000 Lorenzo Volga e l’arrivo di due nuovi innesti: Gabriele Brovida e Samuele Croce.

Ecco il comunicato ufficiale:

«Si arricchisce il reparto giovani della Carcarese A, grazie all’arrivo in biancorosso di Gabriele Brovida e Samuele Croce. Stesso anno di nascita (il 2000) e uguale la carriera, entrambi cresciuti nella giovanili della Cairese, dove contano anche alcune presenze in prima squadra; e poi l’esperienza in Promozione con il Bragno, per Brovida una stagione per Croce due. Opposto è invece il ruolo: Brovida, infatti, è un attaccante, Croce un difensore.

“Due giovani, ma con esperienze in prime squadre di categorie superiore – ha detto il direttore sportivo Gandolfo durante la presentazione – Siamo sicuri che daranno il loro contributo alla causa, siamo felici di averli qui con noi”.

Poche parole, ma efficaci per le due new entry biancorosse : “Sono felice di essere a Carcare, mi piace molto il progetto e il gruppo di compagni di squadra. Spero di aiutare il più possibile la Carcarese ha raggiungere i propri obiettivi” ha commentato Brovida, a cui è seguito Croce: “Ringrazio la società per aver creduto subito in me. Non vedo l’ora di iniziare! Invito tutti al Candido Corrent ogni domenica, perché sono sicuro che ci sarò da divertirsi”.

Sempre a proposito di giovani, l’Asd Olimpia Carcarese annuncia la permanenza in biancorosso di il promettente centrocampista Lorenzo Volga (2000), una delle note più liete della scorsa stagione.

Il presidente Dino Vercelli e la società tutta vi augurano una buona stagione!».

