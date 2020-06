OSPEDALETTI, CINQUE NUOVE CONFERME! Attraverso una nota sul sito Ospedaletticalcio.it conferma altri cinque giocatori: Mamone, Fici, Alasia, Cassini e Allaria. Ecco l’articolo e le dichiarazioni dei ragazzi:

«L’Ospedaletti ha ufficializzato nelle ultime ore altre cinque conferme in vista della stagione 2020/2021. Resteranno in orange anche il prossimo anno: i difensori Michele Mamone e Roberto Fici, i centrocampisti Gian Marco Alasia e Valentino Cassini (2002) e l’attaccante Federico Allaria.

“Sono molto contento di continuare la mia esperienza con l’Ospedaletti – dichiara Michele Mamone, 20 presenze e ben 3 reti lo scorso anno –. Non vedo l’ora di iniziare una nuova stagione con tutti i miei compagni”.



“Sarà il terzo anno consecutivo in orange per me e sono molto contento – aggiunge Roberto Fici, 18 gare e 3 reti all’attivo la scorsa stagione –. Ho voglia di riprendere e continuare il percorso che avevamo intrapreso con mister Caverzan e con i compagni”.“Sono felice di proseguire la mia avventura a Ospedaletti – prosegue Gian Marco Alasia, 14 presenze e 3 gol con la maglia dell’Ospedaletti l’anno scorso –. Giocare per la squadra del proprio paese è sempre un piacere, anche per questo c’è più gusto a essere orange”. “L’Ospedaletti è una società importante, e gioca in una categoria molto competitiva per questo sono felice di essere stato riconfermato – commenta Valentino Cassini, classe 2002, 17 partite e 2 gol la scorsa stagione –. Sarà una grande sfida ripetersi di nuovo in Eccellenza”.



“Ringrazio la società per la fiducia, sono felice di fare parte di questo gruppo – conclude Federico Allaria, 12 gare e 2 marcature l’anno scorso – percepisco entusiasmo per la ripresa , si prospetta un’annata positiva”.

