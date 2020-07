Ospedaletti, ancora una conferma: la società conferma il giovane Francesco Boeri, difensore classe 2003. Le parole del ragazzo e il comunicato della società:

«Continuano le conferme in casa Ospedaletti in vista della prossima stagione. La società orange ha rinnovato i contratti di molti degli elementi cardine della prima squadra e oggi arriva la conferma di un giovane difensore classe 2003. Resterà in orange anche per la stagione 2020/2021 il difensore Francesco Boeri.

“L’idea di vivere un altro anno in questa società mi rende molto felice, durante la scorsa stagione mi sono trovato molto a mio agio sia con il mister che con la squadra – dichiara Francesco Boeri, lo scorso anno colonna dei 2003 e 4 presenze in prima squadra – sono fiducioso per la prossima annata e non vedo l’ora di riprendere. Sempre forza orange!”».

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!