L’Ospedaletti e Andrea Caverzan continueranno insieme anche per la prossima stagione. A confermarlo è direttamente la società che proprio questa mattina ufficializza il rinnovato sodalizio con il tecnico attraverso questo comunicato stampa:

«Lo stop forzato al campionato non ferma il lavoro dell’Ospedaletti. Nelle ultime ore la società orange ha messo nero su bianco la conferma di mister Andrea Caverzan alla guida della prima squadra anche per la prossima stagione.

Caverzan proseguirà nel proprio lavoro all’Ospedaletti sempre nel segno del fil rouge che unisce settore giovanile e prima squadra. L’obiettivo della società è e sarà sempre la crescita dei calciatori e uomini di sport del futuro e proprio in quest’ottica si inserisce la prosecuzione del rapporto professionale con un profilo del calibro di Caverzan, ex calciatore professionista e allenatore di spicco nel campionato di Eccellenza.

Il rinnovato sodalizio con un mister di tale valore e prestigio è ulteriore dimostrazione della forte affinità con la società orange ed è conferma di garanzia per chi crede nell’Ospedaletti e nella bontà del suo progetto umano e sportivo. L’Ospedaletti, insieme alla conferma di mister Caverzan, sta pianificando una serie di iniziative che mettano sempre al centro i ragazzi del settore giovanile e la loro strada verso il calcio dei ‘grandi’».

Questo il comunicato ufficiale della società che potete trovare anche sul sito ufficiale dell' Ospedaletti (qui).

