l’Ospedaletti dà il benvenuto a Enrico Vella, l’ex Atalanta e Lazio entra a far parte della famiglia orange.

Nuovo prestigioso innesto nello staff tecnico dell’Ospedaletti per la stagione 2022/2023.

Nelle ultime ore la società ha ufficializzato l’accordo con Enrico Vella, dirigente sportivo con alle spalle una lunga carriera nel mondo del calcio professionistico.

Cresciuto nelle giovanili del Genoa, Vella ha partecipato alla cavalcata della Sanremese dalla Serie D alla C1 tra il 1977 e il 1980, per poi vestire la maglia della Sampdoria. Dopo una parentesi a Catania, ha militato in Serie A con Lazio e Atalanta. La sua carriera si è chiusa nel calcio del Ponente, dove ha poi iniziato anche la sua avventura da dirigente.

Ora per lui un nuovo inizio nella grande famiglia orange.