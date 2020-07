Le parole di Mister Antonio Pandiscia in esclusiva per Dilettantissimo :” È stata una giornata lunga e faticosa ma ricca di soddisfazione. Perché in molti hanno accettato di vestire la maglia del Molassana. A questo punto serve un difensore centrale, che abbiamo già individuato e che domani dovrebbe concretizzare la sua scelta con noi. Ti do un’indiscrezione che per me è una certezza per il semplice fatto che ci siamo già stretti la mano. Il portiere della prossima stagione dovrebbe essere Simone Carlucci. Portiere di sicuro affidamento sfortunato. Perché nel momento in cui stava facendo bene avuto un incidente di gioco che gli ha messo ko la spalla. Il ragazzo ha recuperato dall’infortunio e dovrebbe essere disponibile già dai primi allenamenti”.

Concludo dicendo che al MOLASSANA c’è uno uno staff bello e piemo di entusiasmo:

Massimo Bongiorni, Andrea Barbieri, Gianni Franini, Fabrizio Fileni … lo staff dirigenziale del MOLASSANA edizione 2020/2021.

