Continua il nostro sondaggio per individuare le “Nazionali” del campionato di ECCELLENZA, PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA che si affronteranno agli All Star Games 2020: le convocazioni avverranno in base alle indicazioni fornite dagli allenatori dei campionati in questione.

Le Regole sono semplici, le ricordiamo ancora: l’allenatore sceglierà 11 giocatori ruolo per ruolo, con al massimo tre giocatori della propria squadra; nel caso venissero inseriti, dovrà fornire un’alternativa selezionando il giocatore di una squadra diversa dalla propria. Il fuori quota è invece facoltativo. Il tecnico sceglierà inoltre il collega avversario che più lo ha impressionato e l’arbitro che ha apprezzato di più.

Per la Promozione, girone B, questa settimana è il turno di Paolo Cucurnia, allenatore del Colli Ortonovo. Il modulo scelto è il 4-3-1-2:

D’ANNA (Bogliasco); GONANO (Little Club); CASASSA (Magra Azzurri); MOZZACHIODI (Levanto); BARROW (Valdivara); MARTE (Canaletto); PESARE (Forza&Coraggio); RUFFINO (Real Fieschi); LUNGHI (Cadimare); MURA (Goliardica); MOSTO (Real Fieschi).

Allenatore: Salvatore AMIRANTE (Vallescrivia) Arbitro: