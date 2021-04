Sabato 17 Aprile prenderà il via il campionato di serie C1 di Futsal, considerato di interesse nazionale, vede ai nastri di partenza anche la neonata Asd Futsal Club Genova. Del Presidente/Mister Rossi inserita nel Girone A che comprende anche Città Giardino, Genoa 1999 e Bergamo La Torre.

Il DS Grillo commenta: Siamo molto contenti di questa opportunità che ci farà crescere come Squadra e come Società. La società è nata la scorsa estate, l’obbiettivo e di completare tutte le leve del settore giovanile. E avere una prima squadra come punto di riferimento per loro. La Rosa della prima squadra e altrettanto giovane. Purtroppo scattando l’obbligo di fare allenamenti individuali non abbiamo neanche avuto la possibilità di disputare un’ amichevole. E anticipando gli orari per il coprifuoco alcuni ragazzi avevano problemi nel seguire gli allenamenti. Pazienza, siamo già contenti di non aver “bruciato” un anno e di poter partecipare a un minicampionato in una stagione dove il Covid ha quasi fermato lo sport dilettantistico. Il nostro obbiettivo sarà scendere in campo per ben figurare, fare esperienza, porre le basi per il futuro e assolutamente divertirci.

