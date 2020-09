Il Vado FC 1913 comunica di aver definito nei giorni scorsi i quattro seguenti tesseramenti: Riccardo Pasi (attaccante classe 1990. Ex Delta Porto Tolle e Union Feltre che può vantare anche delle presenze con le maglie di Parma, Bologna e Modena. Zaccaria Alberto difensore classe 2002, prelevato a titolo definitivo dalla Sampdoria dopo il prestito della scorsa stagione. Lorenzo Barisone difensore classe 2002, ex Savona e Albenga. E Nicolas Boiga attaccante classe 2002, ex Loanesi che arriva in prestito dalla Sampdoria.

